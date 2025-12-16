Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışı 24 bin 234 ile İstanbul'da yapılırken, Ankara 12 bin 706 ve İzmir 8 bin 540 satışla ilk üç sırada yer aldı. En az konut satışı ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin'de kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde satışlar arttı

Ocak-Kasım döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133 oldu. Aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 53,5 artışla 207 bin 519'a yükseldi. Diğer satış türleriyle gerçekleşen konut satışları ise yüzde 8,5 artarak 1 milyon 226 bin 614 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışlarında sınırlı düşüş

Kasım ayında ipotekli konut satışları yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 olurken, bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 15,2 olarak hesaplandı. Aynı ayda 5 bin 483 ipotekli konut ilk elden satıldı. Ocak-Kasım döneminde ise ilk el ipotekli konut satış sayısı 49 bin 973 oldu.

İkinci el konut satışları geriledi

İlk el konut satışları Kasım ayında yüzde 5,4 düşüşle 46 bin 589 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 33 oldu. Ocak-Kasım döneminde ilk el konut satışları yüzde 8,9 artarak 444 bin 96'ya yükseldi. İkinci el konut satışları ise Kasım ayında yüzde 8,9 azalarak 94 bin 511 oldu. Ocak-Kasım döneminde ikinci el konut satışları yüzde 15,4 artışla 990 bin 37 olarak kaydedildi.

Yabancılara konut satışları azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında yüzde 9,7 azalarak bin 943 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara en fazla konut satışı 728 ile İstanbul, 662 ile Antalya ve 157 ile Mersin'de yapıldı. Ocak-Kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 11,1 azalarak 18 bin 993 oldu.

Yabancıya satışta İstanbul ilk sırada

Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 310 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, Ukrayna 159 ve Almanya 151 konut satışıyla sıralamayı takip etti.

