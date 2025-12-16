Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları arasında düzenlenecek Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında merkez ve ilçelerde istihdam sağlanacak. Program, temizlik hizmetleri alanında 6 ay süreyle uygulanacak. Bu kapsamda;

Adıyaman Valiliği (İl Yazı İşleri Müdürlüğü) bünyesinde 1.503 kişi,

Gölbaşı Kaymakamlığında 130 kişi,

Kahta Kaymakamlığında 120 kişi,

Besni Kaymakamlığında 70 kişi, Samsat Kaymakamlığında 50 kişi,

Gerger Kaymakamlığında 35 kişi,

Sincik Kaymakamlığında 35 kişi,

Tut Kaymakamlığında 32 kişi,

Çelikhan Kaymakamlığında 25 kişi olmak üzere toplam 2 bin kişi istihdam edilecek.

TYP başvuruları 16-20 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr), ALO 170 hattı ve İŞKUR Hizmet Noktaları üzerinden yapılabilecek. Programın 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı ve 30 Haziran 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Katılımcılar, ilgili kurumlar tarafından noter kurası yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimleri Aralık ayı içerisinde merkez ve ilçelerde ilan edilen salonlarda gerçekleştirilecek olup, kura çekimine katılım zorunlu olmayacak. Kontenjanların karşılanması halinde 35 yaş altı erkek adaylar değerlendirmeye alınmayacak.

TYP'ye başvuracak adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması, öğrenci olmaması (açık öğretim hariç), emekli veya aktif sigortalı olmaması gibi şartları taşıması gerektiği bildirdi.

