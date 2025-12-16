Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinde işçi temsilcileriyle sosyal diyalog çerçevesinde tüm sürecin yürütüleceğini belirterek, 'Sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız' ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan ilk toplantıya Türk-İş'in katılmaması masada kriz yaratmıştı. Bakan Işıkhan, 'Resmi daveti yaptık. Sonrasında Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Tüm sendikalarla açık iletişimimiz sürüyor. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleyeceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız' ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun geneli açısından dolaylı olarak etkileyen asgari ücret, hâlihazırda brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene maliyeti ise toplam 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Türk-İş, ilk toplantıya katılmama gerekçesini daha önce yaptığı açıklamada 'Komisyonun yapısı işçileri dikkate almadan işveren ve hükümet temsilcilerinin oylarıyla karar alıyor' şeklinde belirtmişti. Ayrıca işçiler üzerindeki ekonomik baskının giderek arttığını vurgulayan Türk-İş, enflasyon kaybının telafi edilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki artışlara uygun bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Bakan Işıkhan, toplantı öncesi yaşanan bu kriz ve taleplere rağmen sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde ilerleyeceğini duyurdu.

