Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. En fazla konut satışı 24 bin 234 ile İstanbul'da gerçekleşirken, Ankara 12 bin 706 ve İzmir 8 bin 540 satışla ilk üç sırada yer aldı. En az konut satışı ise Ardahan, Bayburt ve Artvin'de kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Adıyaman'da Kasım ayında toplam 534 konut satıldı. Ocak-Kasım 2025 döneminde ise il genelinde gerçekleşen toplam konut satışı 6 bin 563 olarak açıklandı.

Açıklanan verilere göre, ülke genelinde aylık bazda düşüş yaşanmasına rağmen Adıyaman'da yılın ilk on bir ayında konut satışlarının belirli bir seviyede seyrettiği gözlendi.

Kaynak : PERRE