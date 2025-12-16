Adıyaman Belediyesi tarafından kadınlar ve çocuklara yönelik hizmet verecek Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'kadın dostu kent' vizyonu doğrultusunda, İstanbul Şişli Rotary Kulübü'nün destekleriyle Kayalık Mahallesi'nde hayata geçirilen merkez, kadınlar ve çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik desteklere birlikte erişebileceği önemli bir dayanışma alanı olarak kente kazandırıldı.

Merkezin açılışına Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra Şişli Rotary Kulübü Başkanı Ahmet Kepkep, Proje Sorumlusu Berfin Seydan, ICC Türkiye-Almanya Dostluk Birliği Başkanı Thomas König, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı, Rotary 2430. Bölge Federasyonu Bölge Temsilcisi Mustafa Faruk Güler, CHP Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Arife Gönül Yıldırım, kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi; Rotary 2420. Bölge Federasyonu'na bağlı Şişli Rotary Kulübü, Almanya 1800. Bölge Federasyonu Hizmetler Komitesi, Hameln Rotary Kulübü ve Nemrut Rotary Kulübü'nün iş birliği ve maddi destekleriyle hizmete açıldı.

Açılışın ardından davetliler merkezi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı usta öğreticileri ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. Konservatuvar öğrencisinin piyano performansı ilgiyle izlenirken, merkez bünyesinde yer alan müzik odasıyla kentte önemli bir uygulama hayata geçirildi.

Merkezde ayrıca kadınların el emeği ürünlerini üretebileceği ve mesleki becerilerini geliştirebileceği eğitim odası da hizmete açıldı. Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nin, kentte dayanışmayı güçlendirmesi ve kadınların sosyal hayata katılımını desteklemesi hedefleniyor.

