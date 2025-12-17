GAP Gazeteciler Birliği, olağan genel kurulunu tamamladı ve yeni dönem görev dağılımını açıkladı. 3 yıl süreyle görev yapacak isimler belirlendi. Genel Başkanlığa Zeynel Abidin Kıymaz seçilirken, Hamit Özpolat Genel Başkan Vekili oldu. Mehmet Canbey, Veysel Polat, Mustafa Ayhan, Mehmet Taş ve Halil Aslan ise Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Genel Denetleme Kurulu Başkanlığına Hamit Yaşar seçilirken, kurulun asil üyeliklerine Hayriye Dilek Kaya ve M. Serkan Gürkan getirildi.

Yeni dönemde daha çok çalışacaklarını vurgulayan Kıymaz, ekonomik zorluklarla mücadele eden basın sektöründe özellikle yerel basının yaşadığı sorunların çözümü için yoğun çaba göstereceklerini ifade etti.

Kıymaz açıklamasında, bu yıl sivil toplum örgütü olarak yoğun çalıştıklarını ve 17. GAP Oscar ödül törenini Romanya'da gerçekleştirdiklerini belirtti. 'Kurulduğumuz günden bu yana meslektaşlarımız arasında dayanışmayı güçlendirmek, mesleki gelişimi artırmak ve yaşanan sorunları ilgili kurum ve kuruluşlara taşımak için gayret gösterdik' dedi.

Yerel basının güçlenmesi ve desteklenmesinin önemine değinen Kıymaz, devletin ilan ve reklam desteğinin yanında özel sektörün de yerel basına destek vermesi gerektiğini vurguladı. Deprem bölgesindeki işletmelerin yerel gazetelere abone olmalarını ve ürün tanıtımlarında yerel basını tercih etmelerini beklediklerini belirten Kıymaz, 6 Şubat depreminin ardından mücbir sebep halinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yeni dönemde görev alan isimler:

Zeynel Abidin Kıymaz

Hamit Özpolat

Mehmet Canbey

Veysel Polat

Halil Aslan

Mustafa Ayhan

Mustafa Şahin

İsmail Türk

Mehmet Taş

Z. Selahattin Alptekin

Yılmaz Çoban

Hamit Yaşar

Mehmet Çelik

Rıfat Karaduman

Gazi Demirel

Ayhan Yazlık

M. Sait Akbaş

Genel Denetleme Kurulu:

A. Kerim Sonkaya

H. Dilek Kaya

M. Serkan Gürkan

