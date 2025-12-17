Adıyaman'da geçirdiği trafik kazası sonrası 25 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören kentin sevilen simalarından Emel Şahan, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Emel Şahan'ın tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiğini ifade ederek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Başhekim Doç. Dr. Turgut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'21 Kasım tarihinde ilimizin sevilen simalarından, kamuoyunda 'Polis Emel' olarak tanınan Emel Şahan, geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu bilinci kapalı ve genel durumu ağır olarak hastanemize kaldırılmıştır.

Hastamıza gerekli tüm acil tıbbi müdahaleler yapılmış, ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanmıştır. Beyin kanaması, iç organ yaralanmaları ve çoklu kemik kırıkları nedeniyle entübe edilen Emel Şahan, yaklaşık üç haftadır yoğun bakım ünitemizde titizlikle takip edilmekteydi. Sağlık ekibimiz, hastamızın sağlığına kavuşabilmesi için tüm imkânlarını seferber etmiş, gerekli tüm tedavi süreçlerini büyük bir özveriyle yürütmüştür.

Ancak ne yazık ki, gece saatlerinde durumu ağırlaşan Emel Şahan, hekimlerimizin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

