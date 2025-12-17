Büro Memur-Sen Adıyaman Şubesi tarafından 2025 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2026 çalışma dönemine ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla 2025 Değerlendirme ve 2026 Yol Haritası Toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2025 yılı boyunca yürütülen sendikal çalışmalar, kurum ziyaretleri ve toplu sözleşme süreci kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Resul Taşkın, 2026 yılının hazırlık ve güç birliği yılı olacağını belirterek, sendikanın öncelikli taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

SANKO Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya; sendika temsilcileri, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, kadın ve gençlik komisyonları, teşkilat mensupları ile basın mensupları katıldı.

Taşkın, 2025 yılının yoğun ancak verimli geçtiğini belirterek, 'Bir yandan örgütlü yapımızı güçlendirirken, diğer yandan kurum kurum dolaşarak üyelerimizin sorunlarını yerinde dinledik. Sahada gösterdiğimiz duruş, sendikal kazanımların en önemli dayanağıdır' dedi.

Büro Memur-Sen'in sahadaki örgütlü yapısı ve sendikal duruşunun altı çizen Taşkın, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

Teşkilat Ruhu ve Vefa Bilinci

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizlere tecrübeleriyle yol gösteren, bugün Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten kıymetli ağabeyimiz Mahmut Ergen'e ve önceki dönem Şube Başkanımız Kadir Özşahin'e teşkilatımız adına teşekkür ediyoruz. Yıllara dayanan sendikal emekleri, bizlere bırakılan sağlam miras ve her koşulda verilen destek, şubemizin güçlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Genel merkezimizin desteğini her adımda yanımızda hissettik. Bu mücadelede ne sahada, ne masada, ne de süreçlerin hiçbir aşamasında yalnız kalmadık. Büro Memur-Sen, güçlü teşkilat yapısı ve dayanışma kültürüyle kamu çalışanlarının en sağlam dayanağı olmaya devam etmektedir.

'2025 Yılı Yoğun, Yorucu Ama Bereketli Bir Yıl Oldu'

2025 yılı, teşkilatımız açısından yoğun ancak bir o kadar da verimli bir yıl olmuştur. Bir yandan örgütlü yapımızı güçlendirirken, diğer yandan kurum kurum dolaşarak üyelerimizin sorunlarını yerinde dinledik. Toplu sözleşme sürecinde sahada güçlü bir duruş sergiledik.

Yaptığımız her kurum ziyaretinde, kamu çalışanlarının sesi olmanın ne denli büyük bir sorumluluk olduğu bir kez daha görülmüştür. Bu sorumluluk, omuzlarımızdaki yükü artırmış; ancak aynı zamanda azmimizi ve kararlılığımızı da güçlendirmiştir.

Toplu Sözleşme ve Sendikal Duruş

2025 yılında yapılan toplu sözleşme, bazı başlıklarda kazanımlar sağlamış olsa da kamu çalışanlarının temel sorunlarını çözmede yetersiz kalmıştır. Ancak elde edilen kazanımlar, masa başında değil; sahadaki duruşumuzun ve teşkilatımızın gücünün bir sonucudur.

Ankara merkezli genel eylem ve iş bırakma çağrımıza on binlerce kamu çalışanının verdiği destek, teşkilat tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bu kararlı duruş, 'Emeğimizi sahipsiz bırakmayız' iradesinin açık bir göstergesidir.

Sahadan Gelen Gerçekler

2025 yılı boyunca Adıyaman Valiliği, adliyeler, nüfus müdürlükleri, SGK, vergi daireleri, kaymakamlıklar ve İŞKUR başta olmak üzere 100'ün üzerinde kurum ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde çalışanların talepleri dinlenmiş, çözüm odaklı raporlar hazırlanarak ilgili bakanlıklara ve genel merkezimize iletilmiştir.

Sahada tespit edilen başlıca sorunlar şunlardır:

Yetersiz ücret politikası, artan kira ve yaşam maliyetleri, personel eksikliği, iş yükü dengesizliği, liyakat beklentisi, kurumlar arası ücret uçurumları, psikolojik yıpranma ve deprem sonrası devam eden barınma sorunları.

Büro Memur-Sen, yalnızca sorunları dile getiren değil; çözüm üreten bir sendika anlayışıyla hareket etmektedir.

'2026 Yılı, Hazırlık ve Güç Birliği Yılıdır'

2026 yılı, teşkilatımız açısından bir hazırlık ve güç birliği yılı olacaktır. Kurum ziyaretleri artırılacak, temsilcilik yapısı güçlendirilecek ve bir sonraki toplu sözleşmeye daha hazırlıklı girilecektir. Öncelikli taleplerimiz arasında; gerçek enflasyona uygun maaş artışı, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, 3600 ek gösterge düzenlemesinin genişletilmesi, barınma ve kira desteği ile deprem bölgesine özel teşviklerin yeniden uygulanması yer almaktadır.

'4688 Sayılı Yasa Değişmelidir'

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, mevcut haliyle kamu çalışanlarının haklarını korumakta yetersizdir. Yetkisi olup yaptırımı olmayan bir toplu sözleşme sistemi kabul edilemez. Büro Memur-Sen, uzlaşıdan yana olmakla birlikte emeğin daha fazla ertelenmesine de razı değildir.

'Sonuç Olarak Birlikte Güçlüyüz'

Büro Memur-Sen Adıyaman Şubesi olarak inanıyoruz ki; bir temsilci güçlü ise teşkilat güçlüdür, teşkilat güçlü ise masadaki söz güçlüdür. Bu dava, emeğin ve adaletin davasıdır.

Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan'ın ifade ettiği gibi:

'Yorulmaz bu dava, sarsılmaz bu beden; biz bir kez inanırsak eğilmez hiçbir yürek.'

Birlik ve beraberlik içinde, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'

Toplantının soru-cevap bölümünde ise kurumlardaki mesai saatleri uygulamaları, gelir dengesizliği ile mülakat ve kurum içi atama sistemiyle ilgili sorular yanıtlandı. Program, katılımcılara hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE