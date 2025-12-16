Prostat Kanserinde Erken Tanı İmkânı Genişledi

Prostat kanserinin erken ve doğru tanısında büyük önem taşıyan TRUS-BX yöntemi, Üroloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sibal ve alanında deneyimli sağlık ekibi tarafından modern tıbbi teknikler eşliğinde uygulandı. Bu yöntem sayesinde prostat dokusundaki şüpheli alanlardan hedefe yönelik biyopsi alınabiliyor; tanı süreci hem daha güvenilir hem de hasta açısından daha konforlu hale geliyor.

İl Dışı Sevkler Azalacak

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte;

-Prostat kanserinde erken teşhis olanakları güçlendi,

-İl dışına yapılan hasta sevklerinde önemli ölçüde azalma sağlandı,

-Hastalar tanı ve tedavi süreçlerine kendi ilçelerinde daha hızlı ulaşabilir hale geldi.

Başhekim Akel: 'Sağlık Vizyonumuzun Bir Parçası'

Kâhta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, gerçekleştirilen uygulamanın yalnızca teknik bir işlem olmadığını, aynı zamanda ilçenin sağlık vizyonu açısından önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

Başhekim Akel, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

'Amacımız, vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine başka merkezlere gitmek zorunda kalmadan ulaşabilmesini sağlamak. Bu doğrultuda teknik altyapımızı güçlendirmeye, hekim kadromuzu ve uzmanlık alanlarımızı genişletmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kâhta Devlet Hastanesi, bölge halkına güven veren ve çağdaş tıbbın imkânlarını sunan bir sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.'

Bölgesel Sağlık Hizmetlerinde Güçlü Bir Adım

Kâhta Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulanan TRUS-BX işlemi, ilçede sağlık alanında atılan yenilikçi adımların somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, hastanenin bölgesel sağlık hizmetlerindeki rolünü de daha da güçlendirmiş oldu.

Kaynak : PERRE