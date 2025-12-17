Adıyaman Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Emel Şahan'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Paylaşımda, Şahan'ın Adıyaman'ın hafızasında bıraktığı sıcak izlere dikkat çekilerek, 'Emel'imize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.' ifadelerine yer verildi.

Kent sakinleri tarafından sevgiyle anılan Emel Şahan'ın vefatı, Adıyaman'da geniş kesimler tarafından üzüntüyle karşılandı. Belediye paylaşımı kısa sürede çok sayıda taziye mesajı alırken, vatandaşlar da Şahan'a duydukları sevgiyi ve üzüntülerini dile getirdi.

Emel Şahan, güler yüzü ve insanlarla kurduğu samimi bağlarla Adıyaman sokaklarında unutulmayacak bir iz bıraktı.

Kaynak : PERRE