Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin kabulü sırasında, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kendisi için kullandığı 'şantiye şefi' ifadesine tepki gösterdi. Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların önemini vurgulayarak, '11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliği ise evet ben deprem bölgesinin şantiye şefiyim' dedi.

Bakan Kurum, söz konusu çalışmaları küçümseyen açıklamalara ilişkin sosyal medyadan da paylaşım yaparak, 'Ellerinizi ovuşturdunuz, 'enkaz altında kalırlar' dediniz, 'yapamazlar' dediniz. Bitirdik' ifadelerini kullandı. Kurum, deprem bölgesinde 455 bin konutun tamamlandığını ve yılbaşında yapılacak teslimatlarla bu sayının 2 milyona ulaşacağını kaydetti.

Bakan Kurum ayrıca, deprem bölgesindeki ihalelerin mevzuat ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, 'Afet bölgesinde işi şansa değil, ehline bırakıyoruz. Milletin tek kuruşunun boşa harcanmasına asla izin vermeyiz' dedi.

Bakan Kurum, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladığı konuşmasında, yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu vurgularken, eleştirilerin haksız olduğunu ve deprem bölgesinde devletin her an sahada bulunduğunu söyledi.

Kaynak : PERRE