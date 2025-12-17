Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HBO Max'te yayımlanan 'Jasmine' dizisi hakkında geçtiğimiz inceleme başlatmıştı. Kurul, yapımın Türk toplumunun temel değerlerini ve aile yapısını hedef aldığı, milli ve manevi değerlerle çeliştiği, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikler barındırdığı gerekçesiyle incelemeye alındığını açıklamıştı. Tartışmaların ardından dizi, platformdan kaldırıldı ve erik arşivinden çıkarıldı. Konuya ilişkin platformdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RTÜK, dijital yayınların gençler ve toplum üzerindeki etkisine dikkati çekerek, aile kurumunu zedeleyen içeriklere karşı incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Kurul, mevzuat çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı ve toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : PERRE