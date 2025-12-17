Doğan, uzun süren kanser tedavisine rağmen Durbay’ın görev sorumluluğundan hiçbir zaman geri adım atmadığını ve hizmet anlayışını hiçbir koşulda taviz vermeden sürdürdüğünü ifade etti. “Gülşah Başkan, makam koltuğunu bir prestij alanı değil, insanlara dokunan bir alan olarak değerlendirdi. Onun belediye başkanlığı süresince attığı adımlar, yalnızca hizmet üretmekle kalmayıp toplumun güvenini tesis eden bir miras bıraktı” dedi.



Cenaze törenine binlerce yurttaşın katıldığını hatırlatan Doğan, bu yoğun katılımın, Durbay’ın halk gözünde ne denli değerli bir yer edindiğini gösterdiğini söyledi. Doğan, törende yapılan konuşmalara değinerek, “Bugün paylaşılan sözler ve gözyaşları, yalnızca bir kaybı değil, aynı zamanda yarım kalan projelere sahip çıkma sorumluluğunu da hatırlatıyor. Gülşah Durbay, konuşulmayan ama hissedilen bir etkidir” ifadelerini kullandı.



Doğan, mesajının devamında Durbay’ın özellikle kadınların yerel yönetimdeki temsiline verdiği önemi ve gençlerin siyasete katılımını teşvik eden duruşunu da vurguladı. “O, yalnızca belediye başkanı değildi; aynı zamanda ilham veren bir liderdi. Arkasında bıraktığı bu miras, bundan sonraki kuşaklar için yol gösterici olacaktır” dedi.



Engin Doğan, açıklamasını, “Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, Manisa halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Gülşah Durbay’ı, görevini değil, duruşunu ve geride bıraktığı insan bağlarını hatırlayarak anacağız” sözleriyle tamamladı.