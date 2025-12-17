Türk Eğitim-Sen Besni İlçe Temsilcisi Fuat Akdeniz, 26 yıl sürdürdüğü görevini emeklilik nedeniyle devredeceğini açıkladı. Akdeniz, görevini 22 Aralık 2025 tarihinden itibaren Besni İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çelik ve yönetim kuruluna teslim edecek.

Yazılı açıklama yapan Akdeniz, uzun yıllar onurla yürüttüğü görevden ayrıldığını belirterek, yeni görevlendirilen Çelik ve yönetim kuruluna başarılar diledi. Sendikayla bağının görev devriyle sona ermeyeceğini vurgulayan Akdeniz, Türk Eğitim-Sen'in her zaman bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Akdeniz, görev süresi boyunca elde edilen başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, tüm üyelere teşekkür etti ve helallik istedi.

Kaynak : PERRE