TV100 ekranlarında yayınlanan 'Eşit Ağırlık' programında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay arasında yaşanan tartışma gündem oldu. Programda, CHP'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yürüttüğü 'otel sahibi bakan' eleştirileri yeniden tartışmaya açıldı.

Sinan Burhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere muhalefet cephesinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelik sıkça dile getirilen 'otel sahibi bir ismin turizm bakanı olamayacağı' yönündeki açıklamaları hatırlattı. Burhan, CHP'nin açıkladığı gölge kabinede Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine otel işletmeciliğiyle bilinen Seda Kaya Ösen'in getirilmesini eleştirdi.

Burhan, söz konusu durumun çelişki oluşturduğunu savunarak, 'Akşam sabah 'otel sahibi turizm bakanı olamaz' diye eleştirenler, bugün otel sahibi bir ismi gölge Turizm Bakanı yapıyor. Aynı mantıkla; Milli Eğitim Bakanı okul sahibi olamaz, Sağlık Bakanı hastane sahibi olamaz deniyordu. Peki şimdi ne değişti?' ifadelerini kullandı.

CHP'nin söylemleri ile uygulamaları arasında tutarsızlık bulunduğunu öne süren Burhan, 'İşte CHP siyaseti budur. Bu yaklaşım millete güven vermez' değerlendirmesinde bulundu.

Programda gazeteci-yazar Mustafa Balbay da konuya ilişkin görüşlerini dile getirirken, iki isim arasındaki polemik sosyal medyada da geniş yankı buldu.

