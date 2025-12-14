'Aynı istikamete yürüyoruz'

Anahtar Parti Mersin İl Başkanı Ahmet Gök, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Adıyaman'da İl Başkanı Emircan Aslan ile birlikte attığı her adımı yüreğinde hissettiğini belirterek, 'Aynı istikamete yürüyenler bazen farklı yollardan yürür. Ama hedef birdir: Milletin onuru, devletin haysiyeti, memleketin dirliği' ifadelerini kullandı.

'Bu memleket Adıyaman'a borçludur'

Ahmet Gök, Adıyaman'ın Türkiye için taşıdığı anlamı hatırlatarak, 'Adıyaman bu ülkeye sabır verdi, emek verdi, bereket verdi, şehit verdi, dua verdi. Bu memleket Adıyaman'a borçludur' dedi.

'Borcumuzu adaletle ve onurlu siyasetle ödeyeceğiz'

Açıklamasında siyasi sorumluluğa da dikkat çeken Gök, 'Bizim görevimiz bu borcu lafla değil, adaletle, kalkınmayla ve onurlu siyasetle ödemektir. Adıyaman'a hürmetle, millete sadakatle, devlete vefa ile yürümeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Ahmet Gök, açıklamasını 'Yolumuz birdir, yükümüz ağırdır ama inancımız tamdır' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE