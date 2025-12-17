Bunlar da ilginizi çekebilir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kültürü yaşatan ve sanatı eğitimle buluşturan öğretmenlere teşekkür edildi.

Adıyaman'da 'Geçmişten Günümüze Adıyaman' programı gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen etkinlik, köklerden geleceğe uzanan eğitim anlayışını kültür ve sanatla buluşturdu. Programda Adıyaman'ın kültürel mirası türküler, şiirler ve yöresel oyunlarla sahneye taşındı. Etkinlik izleyicilerden tam not aldı.

