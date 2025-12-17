Türkiye, yılbaşı dönemi için kesme çiçek ihracatında önemli bir başarıya imza attı. Aralık ayının başından itibaren artan taleple birlikte, Türkiye'den 35 ülkeye toplam 12 milyon dolar değerinde kesme çiçek ihraç edildi.

Çiçek sektöründe yılbaşı öncesi yaşanan yoğunluk, özellikle seracılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgelerde üreticilere hareketlilik kazandırdı. Seralardan özenle toplanan çiçekler, modern paketleme tesislerinde sınıflandırılıp ambalajlandıktan sonra hem yurt içi pazara hem de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye gönderildi.

Sektör temsilcileri, yılbaşı döneminin çiçek ihracatı açısından en yoğun zamanlardan biri olduğuna dikkat çekerek, artan talebin üretim ve istihdama da olumlu yansıdığını ifade etti. Özellikle kesme çiçek türlerinde kalite ve çeşitliliğin ihracat rakamlarını yukarı taşıdığı belirtilirken, Türk çiçeğinin uluslararası pazarda tercih edilirliğinin her geçen yıl arttığı kaydedildi.

İhracatın büyük bölümünün Avrupa ülkelerine yapıldığı öğrenilirken, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinin de önemli alıcılar arasında yer aldığı bildirildi.

Kaynak : PERRE