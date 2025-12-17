Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları iş birliğinde uygulanacak Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında merkez ve ilçelerde 6 ay süreyle istihdam sağlanacak. Temizlik hizmetleri alanında yürütülecek program kapsamında toplam 2 bin kişinin işe alınacağı bildirildi.

Programın açıklanmasının ardından Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğunluk yaşandı. Kahta Kaymakamlığı bünyesinde 120 kişinin istihdam edileceğini öğrenen vatandaşlar, başvuru yapmak için İŞKUR binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

TYP kapsamında istihdam edilecek yer ve kişi sayıları ise şöyle;

Adıyaman Valiliği (İl Yazı İşleri Müdürlüğü) bünyesinde 1.503 kişi,

Gölbaşı Kaymakamlığında 130 kişi,

Kahta Kaymakamlığında 120 kişi,

Besni Kaymakamlığında 70 kişi,

Samsat Kaymakamlığında 50 kişi,

Gerger ve Sincik Kaymakamlıklarında 35'er kişi,

Tut Kaymakamlığında 32 kişi,

Çelikhan Kaymakamlığında 25 kişi.

