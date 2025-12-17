Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, son haftalarda yaşanan hakem kararları sonrası Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirdi. Adalı, özellikle Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor'un sistematik olarak mağdur edildiğini savundu.

Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulunu suçlamayarak, sorunun MHK'nin yapısından kaynaklandığını ifade etti. TFF ile yaptığı görüşmede muhatabının MHK Başkanı olması gerektiğini belirtti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu eleştiren Adalı, hakemler üzerinde yeterli otoriteye sahip olmadığını düşündüğünü söyledi ve gerekirse her maça hakem getirtebileceğini dile getirdi. VAR sistemiyle ilgili de uzun süren eğitim süreçlerini eleştirerek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Genç hakemlerin hata yapmasının normal olduğunu vurgulayan Adalı, mevcut durumun bunun ötesinde olduğunu savundu. Adalı, 'Geçen sezondan bu yana üç camianın sinir uçlarıyla oynayan bir MHK var. Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE