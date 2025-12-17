Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri 72 olarak belirlendi. Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 100 kabul edildiği endekste Türkiye, AB ortalamasının yüzde 28 altında yer aldı.

SGP, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını dikkate alarak daha gerçekçi gelir ve refah karşılaştırmaları yapılmasına olanak sağlıyor. Eurostat tarafından açıklanan verilerde, AB ülkeleriyle birlikte EFTA ülkeleri ve aday ülkeler de karşılaştırmaya dahil edildi.

Öte yandan, tüketicilerin refah düzeyini yansıtan kişi başına fiili bireysel tüketim endeksi de Türkiye için 71 olarak hesaplandı. Bu değer, Türkiye'nin fiili bireysel tüketiminin AB ortalamasının yüzde 29 altında kaldığını gösterdi.

