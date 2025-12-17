Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu rapora sert tepki gösterdi. Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında söz konusu raporu yırtarak protesto etti.

Basın toplantısında konuşan Destici, DEM Parti tarafından hazırlanan raporun yeni bir yaklaşım içermediğini savunarak, 'Bu rapor, PKK'nın kuruluşundan bugüne kadar dile getirdiği tezlerin aynen tekrarından ibarettir' dedi. Raporun Türkiye'nin terörle mücadelesine zarar verecek nitelikte olduğunu öne süren Destici, bu içeriğin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Destici, 'PKK'nın görüşlerinin ve taleplerinin farklı bir ambalajla Meclis komisyonlarına sunulmasını asla doğru bulmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesinde en küçük bir taviz söz konusu olamaz' ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarının ardından Destici, DEM Parti'nin raporunu kameralar önünde yırttı. Bu anlar, salonda bulunan BBP'li yöneticiler ve partililer tarafından ayakta alkışlandı.

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin üniter yapısına, milli bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceklerini belirterek, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

