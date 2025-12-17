Adıyaman'ın Kahta ilçesinde araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren TÜVTÜRK tarafından yeni bir Araç Muayene İstasyonu hizmete açıldı.

Tüvtürk'ün modern konseptine uygun olarak inşa edilen istasyonun açılış programına Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Kahta Kaymakam Vekili Hasan İnanç Gökçayır, TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, TÜVTÜRK KAHTA İstasyonu işletmecisi iş insanı Ziya Güçlü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yeni araç muayene istasyonunun Kahta ve çevre ilçelerdeki araç sahiplerine hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunacağını belirterek, 'Araç sahiplerine hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunacak olan yeni araç muayene istasyonunun Kahta ilçemize hayırlı olmasını diliyor; tesisin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE