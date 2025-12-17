Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde gözler, yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına çevrildi. İlk toplantıya katılmayan Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Işıkhan: Sendikalarla Açık İletişim Halindeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada, tüm sendikalarla açık bir iletişim yürütüldüğünü belirterek, sosyal diyalog çerçevesinde istişarelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Türk-İş'ten 'Bizimle Kimse Görüşmedi' Tepkisi

Bakan Işıkhan'ın bu sözlerine Türk-İş'ten yanıt geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yaptığı değerlendirmede, 'İlk toplantı öncesinde neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi' ifadelerini kullandı.

'Komisyon Toplantılarına Katılmayacağız'

Ağar, Türk-İş'in tutumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmayacaklarını yineledi. Mevcut komisyon yapısının işçilerin taleplerini yeterince dikkate almadığını savundu.

Türk-İş'in komisyonda yer almaması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. İlk toplantı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilirken Türk-İş toplantıya katılmadı.

Komisyonun Yapısına Eleştiri

Türk-İş, komisyonun yapısının değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Ramazan Ağar, hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla karar alındığını, bu durumun işçilerin taleplerini gölgede bıraktığını dile getirdi.

Türk-İş tarafından Bakan Işıkhan'a iletilen mektupta, geçmiş dönem enflasyon kayıplarının telafi edilmesi, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının karşılanması ve ekonomik büyümeden işçilere pay verilmesi yönünde talepler yer aldı.

Kaynak : PERRE