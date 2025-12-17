Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanına ilişkin davada dikkat çeken bir karar alındı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, firari durumda bulunan iki sanık hakkında daha önce çıkarılan yakalama kararları, kişi başı 10 milyon TL güvence bedeli yatırılması şartıyla kaldırıldı.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, maktul yakınları ile müşteki avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, tarafların beyan ve taleplerini değerlendirdikten sonra firari sanıklar yönünden güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, dosyada bulunan eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Daha önce haklarında beraat kararı verilen sanıklarla ilgili dosyaların ise ana dosya ile birleştirilmesine ve tüm sanıkların birlikte yargılanmasına hükmedildi.

Heyet, delillerin birlikte değerlendirilmesinin adil ve sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Dava, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

