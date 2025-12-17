Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilere yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu. Tarımsal desteklerden yararlanmak ve kayıtlı üretimin bir parçası olmak isteyen üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, destekleme ödemeleri başta olmak üzere tarım politikalarından etkin şekilde faydalanabilmek için ÇKS kaydının zorunlu olduğu vurgulandı. Üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvurularını süresi içinde yapmaları istendi.

Kaynak : PERRE