Saadet Partisi (SP) Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, şehirde son dönemde açılan Rotary destekli olduğu öne sürülen yapıların kamuoyuna açıklanmamasına tepki gösterdi. Asnuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yöneticilerin bu yapıların açılış törenlerinde yer almasına dikkat çekerek eleştirilerini dile getirdi.

Asnuk açıklamasında, 'Bu Rotary sevdası nedir? Bu yapılar hangi amaçla açılıyor? Kim adına, neyin propagandası yapılıyor?' ifadelerini kullanarak, konunun şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini vurguladı.

Rotary'nin dünya çapındaki faaliyetleri ve ideolojik zemini hakkında bilgi sahibi olunmadan hareket edilmesini eleştiren Asnuk, 'Rotary'nin ne olduğunu, dünyada hangi merkezlere bağlı hareket ettiğini, hangi ideolojik zemin üzerinde faaliyet yürüttüğünü bilmeden bu kadar hevesli davranmak ya cehalettir ya da bilinçli bir tercihtir' ifadelerini kullandı.

Asnuk, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kimse kusura bakmasın; bu milletin değerleriyle, inancıyla, hassasiyetleriyle örtüşmeyen yapılar 'sosyal faaliyet' ambalajıyla meşrulaştırılamaz. Rotary nedir, ne değildir; kime hizmet eder, hangi hedeflere yürür; bilmeyen varsa gelsin, belgeleriyle, örnekleriyle, açık açık anlatalım.'

SP Adıyaman İl Başkanı, açıklamasını 'Adıyaman kimsenin ideolojik vitrinine çevrilecek bir şehir değildir' ifadelerine yer vererek tamamladı.

Kaynak : PERRE