Adıyaman Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Geleceğin Mesleklerine Yönelik Eğitim Programları' kapsamında 18-29 yaş arası gençler için ücretsiz veri analizi eğitimi fırsatı sunuyor. Program, sınırlı kontenjanla uygulanacak ve katılımcılara mesleki becerilerini geliştirme imkânı sağlayacak.

Eğitime başvurular, Dijital Gençlik Merkezi, Bahçelievler Mah. 917 Sk. No:3, AKEM Binası 2. Kat adresine yapılabilecek. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Yetkililer, sınırlı kontenjan nedeniyle başvuruların erken tamamlanabileceğine dikkat çekti.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, eğitim programının gençlerin iş gücü piyasasında avantaj elde etmesini hedeflediğini belirterek, 'Bu eğitimle gençlerimiz hem teorik hem de uygulamalı bilgi kazanacak ve dijital yetkinliklerini artıracak' ifadelerine yer verdi.

Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek ve gençlerin kariyerlerine yön verme fırsatı sunulacak.

Kaynak : PERRE