Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde, dijital alanda kendini geliştirmek isteyen gençler için yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. Avrupa Birliği destekli Ücretsiz Dijital Tasarım Eğitimi, 18-29 yaş arası gençlere dijital dünyanın temel tasarım becerilerini kazandırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında katılımcılar, dijital tasarımın temel kavramlarını öğrenerek hem yaratıcılıklarını geliştirme hem de mesleki yetkinliklerini artırma fırsatı bulacak. Eğitimlerle, gençlerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlamaları ve geleceğin mesleklerine daha donanımlı şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

Sınırlı kontenjanla düzenlenecek eğitim programına başvurular, AKEM Dijital Gençlik Merkezi üzerinden yapılacak. Programa katılmak isteyen gençler için son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğu bildirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitime ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençlerin dijital becerilerle güçlendirilmesinin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, bu programla gençlerin teknolojiyle üretken bir bağ kurmalarının amaçlandığını ifade etti. Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak gençlerin dijital dünyada güçlü bireyler olarak yer almaları için desteklerin süreceğini kaydetti.

