Etkinliklerde minik öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ilgiyle takip edilirken, yerli malı kullanımının önemi eğlenceli ve öğretici etkinliklerle vurgulandı. Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Okul Müdürü Mehmet Karadağ, öğretmenler ve öğrencileri hazırladıkları etkinliklerden dolayı tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Okulda gerçekleştirilen programa Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile Şube Müdürü Mehmet Turan katılarak etkinlik alanında incelemelerde bulundu. Öğrenciler, kartondan hazırladıkları maketler ve çeşitli çalışmalarla yerli üretimin önemini anlatan sunumlar gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Fatma Mehmet Altıntaş Anaokulu'nda, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

