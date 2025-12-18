Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen hizmet içi eğitim programları kapsamında, Adıyaman Belediyesi personeline yönelik vatandaş odaklı iletişim eğitimi düzenlendi. Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa, belediyenin 16 farklı biriminde görev yapan 60 personel katıldı. Eğitim, Prof. Dr. Veli Duyan tarafından verildi.

Eğitim programında, belediye çalışanlarının vatandaşla kurduğu iletişimin güçlendirilmesi ve halkla ilişkiler süreçlerinde ortak bir dil ve yaklaşım oluşturulması amaçlandı. Bu kapsamda, bireysel iletişim farkındalığından kurumsal ve toplumsal ilişkilere uzanan çok boyutlu bir çerçeve ele alındı.

Prof. Dr. Veli Duyan, program süresince belediye çalışanlarının öncelikle kendileriyle olan iletişimlerini tanımlamalarının önemine değinerek, iletişimin bedensel, duygusal, sosyal, düşünsel ve manevi boyutlarıyla değerlendirildiğini ifade etti.

Eğitimde ayrıca, uluslararası halkla ilişkiler standartlarının yerel yönetimlerde uygulanmasına yönelik örnekler paylaşıldı. Yaklaşık dört saat süren programın ilk bölümünde bireysel farkındalık üzerinde durulurken, ikinci bölümünde kurum içi iletişim ve toplumla ilişkiler bağlamında halkla ilişkiler süreçleri değerlendirildi.

Prof. Dr. Duyan, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından benzer eğitimlerin ülke genelinde farklı belediyelerde düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirterek, bu çalışmaların belediye personelinin hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE