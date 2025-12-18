Kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticiler ve kariyer uzmanlarına seyyanen 30 bin TL ek ödeme yapılmasını öngören düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda geri çekildi. Alınan kararla birlikte söz konusu artışın hayata geçirilmeyeceği kesinleşti.

2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sırasında yeniden ele alındı. AK Parti tarafından verilen önergeyle ek maddenin tekliften çıkarılması kabul edildi.

Düzenleme; bakanlıklar, kamu kurumları ve üst kurullarda görev yapan yöneticiler ile merkez teşkilatlarında görevli kariyer uzmanlarını kapsıyor, yaklaşık 30 bin kamu personelini ilgilendiriyordu. Bu kapsamda genel müdürler, başkanlar, denetim ve rehberlik birimleri yöneticileri, il düzeyindeki üst kademe yöneticiler ile çeşitli uzman ve müfettiş kadrolarının ek ödemeden yararlanması öngörülmüştü.

TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla birlikte, kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarına yönelik seyyanen zam düzenlemesi bütçe teklifinden çıkarılmış oldu. Söz konusu karar, bütçe görüşmelerinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Kaynak : PERRE