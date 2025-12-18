Yerel İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı
Genç Nesiller Derneği tarafından organize edilen çalıştayda, Adıyaman'ın mevcut ihtiyaçları, yerel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Aynı zamanda PACE Projesi başvuru süreci ve proje kapsamında yürütülebilecek çalışmalar hakkında katılımcılar arasında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.
Çok Paydaşlı Katılım Dikkat Çekti
Çalıştay; kamu kurumları, akademi, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, medya ve hukuk alanından çok sayıda paydaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yönüyle çalıştayın, çok paydaşlı iş birliği anlayışının güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi.
Çalıştaya Katılan İsimler
Çalıştaya katkı ve katılım sağlayan isimler şu şekilde sıralandı:
Burak Binzet - Belediye Başkan Yardımcısı
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Temsilcisi
Aziz Çelik - Mali Müşavirler Odası Başkanı
Prof. Dr. Yavuz Demirci
Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz
Doç. Dr. Ahmet Tanhan
Dr. Hasan Akay
Dr. İbrahim Doyumgaç
Mehmet Taha Akdağ - Psikolog
Arş. Gör. İpek Turan
Av. Tuba Karababa
Av. Esma Atar
Av. Furkan Eskici
Av. Talha Bilgin
İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Temsilcisi
Yakup Tosun - Hayathanem Derneği Başkanı
Abdurrahman Akçal - Perre Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni
Ali Osman Elçi - Bambu TV Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet Mustafa Tekin - Memleket Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni
Genç Nesiller Derneği'nden Teşekkür Mesajı
Genç Nesiller Derneği tarafından yapılan değerlendirmede, Adıyaman'ın kalkınması, sosyal dayanıklılığının artırılması ve Avrupa Birliği projeleri aracılığıyla sürdürülebilir çözümler üretilmesi adına katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi. Çalıştayda ortaya konulan görüş ve önerilerin, PACE Projesi başvuru sürecine ve ilerleyen dönem çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.
Kaynak : PERRE