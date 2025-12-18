Yerel İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı

Genç Nesiller Derneği tarafından organize edilen çalıştayda, Adıyaman'ın mevcut ihtiyaçları, yerel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Aynı zamanda PACE Projesi başvuru süreci ve proje kapsamında yürütülebilecek çalışmalar hakkında katılımcılar arasında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Çok Paydaşlı Katılım Dikkat Çekti

Çalıştay; kamu kurumları, akademi, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, medya ve hukuk alanından çok sayıda paydaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yönüyle çalıştayın, çok paydaşlı iş birliği anlayışının güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi.

Çalıştaya Katılan İsimler

Çalıştaya katkı ve katılım sağlayan isimler şu şekilde sıralandı:

Burak Binzet - Belediye Başkan Yardımcısı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Temsilcisi

Aziz Çelik - Mali Müşavirler Odası Başkanı

Prof. Dr. Yavuz Demirci

Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz

Doç. Dr. Ahmet Tanhan

Dr. Hasan Akay

Dr. İbrahim Doyumgaç

Mehmet Taha Akdağ - Psikolog

Arş. Gör. İpek Turan

Av. Tuba Karababa

Av. Esma Atar

Av. Furkan Eskici

Av. Talha Bilgin

İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Temsilcisi

Yakup Tosun - Hayathanem Derneği Başkanı

Abdurrahman Akçal - Perre Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni

Ali Osman Elçi - Bambu TV Genel Yayın Yönetmeni

Mehmet Mustafa Tekin - Memleket Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni

Genç Nesiller Derneği'nden Teşekkür Mesajı

Genç Nesiller Derneği tarafından yapılan değerlendirmede, Adıyaman'ın kalkınması, sosyal dayanıklılığının artırılması ve Avrupa Birliği projeleri aracılığıyla sürdürülebilir çözümler üretilmesi adına katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi. Çalıştayda ortaya konulan görüş ve önerilerin, PACE Projesi başvuru sürecine ve ilerleyen dönem çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak : PERRE