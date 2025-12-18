Adıyaman Vali Dr. Osman Varol başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda düzensiz göçle mücadele, yabancı nüfusun durumu ve toplumsal uyuma yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda İl Göç İdaresi Müdürü Asaf Yıldırım tarafından, yabancılara ilişkin güncel istatistiki verileri içeren bir sunum yapıldı. Sunumda, il genelindeki yabancı nüfusun durumu, yürütülen çalışmalar ve saha uygulamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Sunumun ardından, kamu kurum ve kuruluşlarının yabancıların toplumsal uyumuna yönelik faaliyetleri ile göç yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Görüşmelerde, göç yönetiminin güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

İl Göç Kurulu Toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE