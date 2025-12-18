Meral Ay: 'LÖSEV Toplum İçin Büyük Bir Değerdir'

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, ziyarette yaptığı değerlendirmede LÖSEV'in yıllardır sürdürdüğü çalışmaların toplum açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Lösemi hastalarının hayata dezavantajlı başladığını belirten Ay, şu ifadeleri kullandı:

'Lösemi hastaları hayata adeta 10-0 geride başlıyor. Ancak LÖSEV, bu çocuklar için büyük bir özveriyle çalışıyor, onların geleceği ve hakları için ciddi emek harcıyor. Biz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak LÖSEV ile her türlü iş birliğine hazırız. Geçmişte lösemi hastalığında iyileşme oranları yüzde 2'ler seviyesindeyken, bugün bu oran yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Bu başarıda LÖSEV'in katkısı çok büyük.'

Ezgi Çapar: 'Gaziantep'te Olmaktan Mutluluk Duyuyoruz'

LÖSEV Gaziantep Şube Sorumlusu Ezgi Çapar ise Gaziantep'te kalıcı olarak hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vakfın yalnızca lösemili çocuklara değil, kanser teşhisi almış tüm çocuklar ve yetişkinlere destek sunduğunu vurgulayan Çapar, şu açıklamalarda bulundu:

'Gaziantep'te olmaktan çok mutluyuz. Artık Gaziantep'te bir şubemiz var. Sadece lösemili çocuklar değil, herhangi bir kanser teşhisi almış tüm çocukları ve yetişkinleri vakfımıza bekliyoruz. Onlara hem maddi hem de manevi destek sağlıyoruz. Hayata umut olmak için yola çıktık ve bu umudu artık Gaziantep'te de büyüteceğiz.'

Gaziantep'te Ofis ve Şube Hizmeti

LÖSEV Halkla İlişkiler Personeli Gülizar Ayhan da Gaziantep'te Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ofislerinin bulunduğunu, şubeleşmenin resmileşmesiyle birlikte kentte daha etkin hizmet sunacaklarını ifade etti. Ayhan, 'Gaziantep'te şube olduk. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Artık daha fazla aileye ulaşacak, daha fazla hastaya destek olacağız' dedi.

Ziyaret Hatıra Fotoğrafıyla Sona Erdi

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. LÖSEV'in Gaziantep'te şube açması, kentteki hasta çocuklar ve aileleri açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak : PERRE