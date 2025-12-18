Başkan Bayır'a ziyarette, oda yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Yardımcısı Hasan Doğan da eşlik etti.

Sürücülerin Sorunları ve Talepleri Dinlendi

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Bayır, kooperatif üyesi şoförlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Görüşmelerde özellikle şehir içi ulaşımda yaşanan sıkıntılar, artan maliyetler ve çalışma koşulları ele alındı. Karşılıklı istişarelerle mevcut sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

'Adil Bir Yönetim Anlayışıyla Hizmet Etmek İçin Buradayız'

Kooperatif üyelerine hitap eden Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır, şoför esnafının taleplerine öncelik verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bizim önceliğimiz, adil bir yönetim anlayışıyla sizlere hizmet etmektir. Şoför esnafımızın sorunlarını çözmek ve taleplerini karşılamak için çalışıyoruz. Ekonomik zorluklar karşısında esnafımızın ayakta kalabilmesi adına gerekli girişimlerde bulunacağız. Dayanışma ve birlik içerisinde hareket ederek bu sorunların üstesinden gelmeyi hedefliyoruz.'

Talepler Not Alındı

-Toplantıda dile getirilen başlıca talepler arasında;

-Akaryakıt fiyatlarındaki artışın yol açtığı maliyet yükü,

-Trafikte yaşanan sorunlar,

-Çalışma saatlerine ilişkin düzenleme beklentileri,

-Kooperatif üyelerinin haklarının korunması yer aldı.

Başkan Bayır, dile getirilen taleplerin not alındığını ve ilgili kurumlarla görüşmeler yapılarak çözüm arayışlarının sürdürüleceğini ifade etti.

Seçim Çalışmaları Devam Edecek

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Turabi Bayır, seçim çalışmaları kapsamında farklı kooperatifler ve esnaf gruplarıyla buluşmalarını sürdüreceklerini belirterek, şoför esnafıyla sürekli iletişim halinde olacaklarını kaydetti.

