'Bütçe, Milletle Hizmeti Buluşturan Bir İradedir'

Genel Kurul'a hitap eden Özhan, bütçenin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını belirterek, milletin ihtiyaçlarını hizmetle buluşturan güçlü bir iradeyi temsil ettiğini söyledi. 6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da büyük yıkıma yol açtığını ifade eden Özhan, kentin bu süreci sabır, metanet ve dayanışma ile karşıladığını dile getirdi.

44 Bin Konut Teslim Edildi, Hedef 71 Bin Konut

Deprem sonrası yürütülen konut çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaşan Özhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 44 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Özhan, toplamda 71 bini aşkın konut ile 3 binden fazla iş yerinin Adıyamanlılara teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

'Deprem Bölgesinde Her 2,6 Dakikada Bir Konut Üretiliyor'

Deprem bölgesi genelindeki çalışmalara da değinen Özhan, 27 Aralık tarihinde deprem bölgesinin tamamında 455 bininci konutun anahtar tesliminin gerçekleştirileceğini ifade etti. Mevcut üretim hızına dikkat çeken Özhan, bölgede her 2,6 dakikada bir konut üretildiğini kaydetti.

Barajlar ve OSB'lerde Çalışmalar Sürüyor

Konuşmasında tarım ve sanayi yatırımlarına da yer veren Hüseyin Özhan, Koçali Barajı'nda yaşanan sorunların giderildiğini ve bu yıl itibarıyla inşaat çalışmalarına başlandığını söyledi. Çetintepe Barajı'nda ise su tutma işlemlerinin başlatıldığını aktardı.

Özhan ayrıca, Kuyulu ve Örenli Organize Sanayi Bölgelerinin altyapı çalışmalarının 2026 yılında tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulmasının planlandığını ifade etti.

'Bir Daha Aynı Acılar Yaşanmasın'

Konuşmasının sonunda temennilerde bulunan Hüseyin Özhan, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hayırlı olmasını dileyerek, milletin bir daha benzer acılar yaşamaması temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE