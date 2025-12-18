Adıyaman Kent Konseyi Derneği'nde gerçekleştirilen ziyarette; Dernek Başkanı H. Sinan Temel, Başkan Vekili Abdulkerim Işık, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Kurt, Hicri Çelik, Av. Ahmet Işık ve Haluk Erdoğan hazır bulundu.

Üniversitenin Şehir İçin Önemi Ele Alındı

Ziyarette, Adıyaman Üniversitesi'nin şehir için taşıdığı önem, üniversite-şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Adıyaman'ın sosyal, kültürel ve akademik gelişimi konuları ele alındı. Görüşmede, ortak akıl ve ortak hareket anlayışının önemi üzerinde duruldu.

Dernek Başkanı Temel: 'Faydalı Bir Sohbet Gerçekleştirdik'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Kent Konseyi Derneği Başkanı H. Sinan Temel, şu açıklamalarda bulundu:

'Nazik ziyaretleri ve paylaştığı değerli fikirleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden itibaren zorlu ve meşakkatli bir süreçten geçen, başarılı ve önemli çalışmalarıyla öne çıkan değerli hocamızla faydalı bir sohbet gerçekleştirdik.'

Akademik ve Şehir Odaklı Değerlendirmeler Yapıldı

Temel, görüşmede üniversitenin bugüne kadar yaptığı çalışmalar, geleceğe yönelik planlamalar, üniversitenin şehir için önemi, Adıyaman'ın her yönden gelişmesi ve bu süreçte üniversitenin rolü hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Kent Konseyi olarak şehirle ilgili değerlendirme ve önerilerini de paylaştıklarını ifade etti.

'Gençlere Yönelik Çalışmalara Ayrı Önem Verilmeli'

Temel, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'in gençliğe yönelik vurgusuna da değinerek şu ifadeleri aktardı:

'Sayın Hocamızın, 'Yarının Türkiye'sini omuzlayacak olan gençlerimize yönelik eğitim, proje ve çalışmalara ayrı bir önem verilmesi gerekmekte ve bu anlamda toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Gençlik konusunda odak noktalardan biri de üniversitelerdir. Bu gerçeğin ve üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız' sözlerine gönülden destek verdiğimizi ifade ettik.'

'Şehrimiz ve Üniversitemiz İçin Her Zaman Hazırız'

Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'in, 'Şehrimiz ve üniversitemiz için üzerimize ne düşerse her zaman hazırız' sözlerinin memnuniyetle karşılandığını belirten Temel, Kent Konseyi olarak üniversiteyle ortak çalışmalar yürütmeye açık olduklarını ifade etti.

Teşekkür ve İş Birliği Mesajı

Adıyaman Kent Konseyi Derneği tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Mehmet Keleş'e nazik ziyaretleri ve paylaştığı görüşler için teşekkür edilerek, şehrin ve üniversitenin gelişmesi adına yapılacak çalışmalarda her zaman destek verileceği vurgulandı.

