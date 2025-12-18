Kıbrıs İlim Ahlâk ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (KİSAV) Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılımla yapıldı.

Panel, Platform Başkanı Gamze Hancıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Hancıoğlu, kadınların insan hakları mücadelesinin evrensel bir değer olduğunu vurgulayarak, toplumun her kesiminin bu mücadelede sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Açılışın ardından platform üyesi öğrenciler tarafından sahnelenen 'sessiz çığlık' performansı ile Türkiye'de şiddete uğrayan ve yaşamını yitiren kadınlar anıldı. Katılımcılar performansı duygusal anlarla izledi.

Uzman isimlerden kapsamlı değerlendirmeler

Panelde konuşmacı olarak;Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Sekreteri Nefise Tuana Gözgeri'n yanı sıra etkinliği organize eden Gamze Hancıoğlu, Beste Nur Alan, Ekin Yıldız, Leyla Çaylı, Rana Kızılateş, Sude Demir, Erdem Deveci, Erenalp Özdemir, Arda Arıç, Melih Gümüşsoy, Rojin Sıla Ertaş, Nisa Öztürk yer aldı.



Kadın hakları ve hukuki eksiklikler

Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş, kadın haklarını hukuki kurallar ve insan hakları çerçevesinde ele aldı. Mevzuattaki eksiklikler, uygulamadaki aksaklıklar ve kadınların karşılaştığı adalet sorunlarını örneklerle anlattı.

Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ise devletin kadına karşı negatif ve pozitif yükümlülükleri, kadını koruyucu yasalar, şiddeti önleyici mekanizmalar ve şiddet çeşitleri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Gözügüzelli, devletin yalnızca koruma değil, aynı zamanda önleyici tedbirler alma yükümlülüğüne dikkat çekti.

Panelin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar, kadın haklarıyla ilgili merak ettikleri konuları uzmanlara yöneltti. Özellikle şiddet mağduru kadınların korunmasına yönelik mekanizmalar ve uluslararası hukukta kadının yeri üzerine sorular yoğun ilgi gördü.

Toplumsal farkındalık vurgusu

Etkinlik, kadın haklarının yalnızca hukuki bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek sona erdi. Platform yetkilileri, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve kadınların insan hakları konusunda farkındalık oluşturmayı sürdüreceklerini belirtti.

