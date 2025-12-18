Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, Başkan vekili Abdulkerim Işık, yürütme kurulu üyeleri Abdulkadir Kurt, Hicri Çelik, Av. Ahmet Işık, Haluk Erdoğan’ın hazır bulunduğu ziyarette Üniversitemizin şehir için önemi ve şehrin gelişmesi konuları konuşuldu.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel şunları söyledi. “Nazik ziyaretleri ve paylaştığı değerli fikirleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden itibaren ki zorlu ve meşakkatli bir süreçti, başarılı ve önemli çalışmaları ile öne çıkan değerli hocamızla faydalı bir sohbetimiz oldu. Hocamız, bugüne kadar yapılan ve yapılacak çalışmalar, yapılması gerekenler, Üniversitemizin şehrimiz için önemi, şehrimizin her yönden gelişmesi, bunda Üniversitenin rolü, ortak akıl ve ortak hareketin önemi, değerlerimize sahip çıkılması ve benzeri konularda fikir alışverişinde bulunarak değerli fikirlerini bizimle paylaştılar. Biz de şehir hakkındaki değerlendirmelerimizi ve önerilerimizi paylaşarak özellikle akademik manada yapılabilecekler konusunda düşüncelerimizi paylaştık.

Sayın Hocamızın, ‘Yarının Türkiye'sini omuzlayacak olan gençlerimize yönelik eğitim, proje ve çalışmalara ayrı bir önem verilmesi gerekmekte ve bu anlamda toplumunu tüm kesiminin üzerine önemli görevler düşmektedir. Gençlik konusunda odak noktalardan biri de üniversitelerdir. Bu gerçeğin ve üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.’ Cümlelerine gönülden destek verdiğimizi ifade ettik.

Adıyaman’a olan sevgisini ve bağlığını yakından bildiğimiz Sayın Rektörümüzün üniversitemizin gelişmesi ve kalitesini daha da yükseltilmesi için yaptığı çalışmalar ve gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ediyoruz.

Şehrimiz için ortak çalışmalar yapabileceğimiz konular üzerinde de değerlendirmeler yaptığımız ziyaret sonunda, Rektör Hocamızın “şehrimiz ve üniversitemiz için üzerimize ne düşerse her zaman hazırız” sözü bizleri ayrıca memnun etti.”

Adıyaman Kent Konseyi olarak Sayın Hocamıza nazik ziyaretleri ve paylaştığı değerli fikirleri için teşekkür ediyor, şehrimizin ve Üniversitemizin gelişmesi noktasında yapılacak çalışmalarda her zamanda yanında olduğumuzu ifade ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.