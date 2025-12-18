Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu ile MÜSİAD Adıyaman Şubesi tarafından, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirlerin yeniden inşa sürecine katkı sunmak amacıyla Adıyaman'da 'Kent Belleği, Yapı Güvenliği ve Dirençli Gelecek' başlıklı panel düzenlendi.

Depremden en ağır etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da gerçekleştirilen panelde; Türkiye'nin deprem gerçeği, kentsel dönüşümün hayati önemi, riskli yapı stokunun yenilenmesi gerekliliği ve olası İstanbul depremine karşı alınması gereken önlemler bilimsel ve sahaya dayalı veriler ışığında değerlendirildi.

Panele Yer Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Dr. Uğur Serencam ve Mimar Muhammed Salih Çıkman konuşmacı olarak katıldı.

'Deprem Gerçeği Ertelenemez'

Panelin açılışında konuşan MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Ömer Kandemir, depremin yalnızca bir afet değil, şehirlerin planlanma ve inşa biçiminin bir sonucu olduğuna dikkat çekerek, '6 Şubat'ta yaşadığımız büyük yıkım, kentsel dönüşümün ve güvenli yapı üretiminin bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir' dedi.

Bilimsel ve Sahaya Dayalı Değerlendirmeler

Panelde yapılan değerlendirmelerde, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirlerin sadece fiziki olarak değil; sosyal, kültürel ve mekânsal açıdan da yeniden ayağa kaldırılması gerektiği vurgulandı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yer seçimi, zemin güvenliği, fay hatları ve doğru şehir planlaması konularını ele alırken; Dr. Uğur Serencam yapı güvenliği kapsamında malzeme kalitesi, beton uygulamaları ve sahadaki uygulama hatalarına dikkat çekti. Mimar Muhammed Salih Çıkman ise yeniden inşa sürecinde kent belleğinin korunmasının ve yerel mimari kimliğin yaşatılmasının önemine değindi.

Panelde ayrıca, Adıyaman'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarının İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye için önemli dersler içerdiği ifade edilerek, daha güvenli ve dirençli şehirler için ortak aklın önemine vurgu yapıldı.

Başkan Kurt: 'Bu panelin Adıyaman'da yapılması anlamlı'

Panelde konuşan MÜSİAD Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, bu durumun herkese büyük sorumluluklar yüklediğini ifade etti. Kurt, MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu tarafından düzenlenen panelin, depremin en ağır hissedildiği ve büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Kurt açıklamasının devamında, 'Kâr değil hizmet anlayışıyla hareket eden MÜSİAD camiasına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullanarak, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Dr. Uğur Serencam, Mimar Muhammed Salih Çıkman, Şehircilik Müdürü Faysal Ergezen ve deprem sürecinde Adıyaman'ın sesini dünyaya duyuran Gazeteci ve TV Moderatörü Fulya Öztürk'e teşekkür etti.

Kaynak : PERRE