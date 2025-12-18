Adıyaman Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. FRIT Projesi kapsamında planlanan toplam 550 kilometrelik içme suyu hattının 515 kilometresinin tamamlanmasıyla çalışmalar yüzde 92 seviyesine ulaştı.

Belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışmalarıyla, şehrin tüm mahallelerine yayılan içme suyu hatları baştan sona yenileniyor. Kentin kılcal damarlarına kadar uzanan çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlamış eski altyapı unsurları devre dışı bırakılarak daha sağlıklı ve güvenli içme suyu hatları oluşturuluyor.

Kent Genelinde Altyapı Çalışmaları Sürüyor

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, eski borular sökülerek yerlerine yeni içme suyu boruları döşeniyor. Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, kış mevsiminin zorlu koşullarına rağmen sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bahçelievler Mahallesi'nin bulvar bölümünde 560'lık ve 225'lik içme suyu boru hatlarının döşemesi tamamlanırken, 986 ve 988'inci sokaklarda 140'lık içme suyu boru hatlarıyla eski hatların yerine yenileri inşa ediliyor. Ekipler ayrıca 908'inci sokakta da 140'lık içme suyu boru hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Tutdere: 'Hedefimiz Kayıpsız ve Kesintisiz İçme Suyu'

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremin ardından içme suyu altyapısının öncelikli ihtiyaçlar arasında yer aldığını belirterek, 'FRIT Projesi kapsamında planladığımız 550 kilometrelik içme suyu hattının yüzde 92'sini tamamladık. Amacımız, Adıyaman'ın tamamında kayıpsız, kesintisiz ve sağlıklı içme suyunu kalıcı hale getirmektir. Ekiplerimiz kış şartlarına rağmen gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE