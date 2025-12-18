İstanbul Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda, Türkiye'nin 44 ilinden 101 kadın kooperatifinin katılımıyla yılbaşı şenliği düzenleniyor. KEDV, Nâhil ve İBB Kadın iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, kadınların coğrafi işaretli ürünleri ile el emeği göz nuru eserleri sergileniyor.

17 Aralık'ta başlayan ve 21 Aralık tarihine kadar devam edecek olan şenlikte ziyaretçiler, farklı yörelere ait ürünleri yakından inceleme, tadım yapma ve sevdiklerine anlamlı hediyeler alma imkânı buluyor. Şenliğe Adıyaman'ı temsilen katılan Adıyaman Eliyaman Kadın Girişimci ve İşletme Kooperatifi de el emeği ürünleriyle yoğun ilgi görüyor.

Kooperatif Başkanı Gülay Çelik, kadın emeğinin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyan fuar alanına tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak : PERRE