TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan Adıyaman Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında yürütülen politikalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üstlendiği sorumluluklar itibarıyla ekonomik ve toplumsal yapının temel direklerinden biri olduğunu ifade eden Milletvekili Kurt, sigortalıların emeklilikten sağlık hizmetlerine, işsizlik sigortasından analık sigortasına kadar geniş bir alanda sosyal güvenlik haklarından yararlandığını belirtti. Türkiye'de dünyanın en kapsayıcı genel sağlık sigortası sistemlerinden birinin kurulduğunu vurgulayan Milletvekili Kurt, bu alandaki ilerlemenin AK Parti iktidarları döneminde hız kazandığını söyledi.

'Hedefimiz, Tam İstihdam ve Sürdürülebilir Sosyal Güvenlik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK ve İŞKUR ile birlikte temel hedeflerini sıralayan Milletvekili Kurt, işsizliğin azaltılması, tam istihdamın desteklenmesi, iş barışının korunması, sendikal hakların güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Milletvekili Kurt'un yaptığı değerlendirmeler AK Parti sıralarından alkış aldı.

Dijital Dönüşümle Hizmetlere Kolay Erişim

Bakanlık ve SGK işlemlerinin büyük bölümünün dijital ortama taşındığını belirten Milletvekili Kurt, bu alanda dünyanın en önemli dijital projelerinin hayata geçirildiğini kaydetti. Dijital dönüşüm sayesinde vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay şekilde erişebildiğini dile getirdi.

İŞKUR'un İstihdamdaki Rolü

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan 14 farklı sigorta prim teşvikiyle istihdam politikalarının desteklendiğini ifade eden Milletvekili Kurt, İŞKUR'un istihdama katkısına ilişkin veriler paylaşarak, 2002'den 2025 yılı Kasım ayına kadar İŞKUR aracılığıyla 16 milyon 390 bin 275 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini, aynı dönemde 4 milyon 930 bin 665 kişiye mesleki nitelik ve tecrübe kazandırıldığını söyledi.

Özel Gruplara Yönelik İstihdam Çalışmaları

81 ilde 113 birimde yürütülen İş Kulüpleri Projesi kapsamında kadınlar, engelliler, gençler, Roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler, madde bağımlıları ve sosyal yardım yararlanıcıları gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Milletvekili Kurt, engelli istihdamında da önemli artış sağlandığını ifade etti.

Milletvekili Kurt, 2002 yılında yaklaşık 20 bin olan engelli istihdamının, 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla 110 binin üzerine çıkarıldığını belirterek, sosyal devlet anlayışının güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE