AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İl Başkanlığında 'Güven Toplumunun İnşası ve Çözüm Yolları Eğitimi' programı gerçekleştirildi. Programa kadınlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Eğitim programına, KADEM Adıyaman İl Temsilcisi Av. Hatice Gündoğdu Sevindi, Psikolog Betül Pamukçu ve İlahiyatçı Zeynep Göçmez konuşmacı olarak katıldı. Alanında uzman isimler tarafından güven, aile yapısı, toplumsal aidiyet ve değerler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın içeriğine ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanvekili Av. Hacer Sevim, günümüz dünyasında popüler kültürün toplum üzerinde çeşitli endişeleri beraberinde getirdiğini belirtti. Eğitim programının verimli geçtiğini ifade eden Sevim, kadınların bu tür çalışmalarla hem maddi hem de manevi açıdan güçlendiğini söyledi.

Toplumsal yapının korunmasında güven duygusunun önemine dikkat çeken Sevim, aidiyet ve kadim kültürün diri tutulmasının büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Güven ve korku arasında kalan toplum için çözüm yolları üzerine odaklanmanın temel misyonları arasında yer aldığını ifade etti.

Sevim açıklamasının devamında, 'Bugün bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak Peygamberimizin aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hâkim kılmamız gerekiyor. Dolayısıyla AK Kadınlar olarak bu tür programlara ve eğitimlere daha da ağırlık vereceğiz. Bu düşüncelerle programımızın hayırlı olmasını diliyor, eğitimimize katkı sunan başta il başkanımız Ekrem Çadır olmak üzere, KADEM Adıyaman İl Temsilcisi Av. Hatice Gündoğdu Sevindi, Psikolog Betül Pamukçu ve İlahiyatçı Zeynep Göçmez ile AK Kadınlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE