Adıyaman'ın istihdam potansiyelinin ortaya konulması, özellikle gençlerin ve nitelikli iş gücünün çalışma hayatına daha etkin katılımının sağlanması amacıyla Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde 'Adıyaman İstihdam Çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştaya Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen çalıştayda, istihdam odaklı ortak bir vizyon oluşturulması hedeflendi.

Çalıştayın açılışında konuşan yetkililer, Adıyaman'ın mevcut iş gücü yapısının bilimsel verilerle analiz edilmesinin, ihtiyaç duyulan sektörlerin belirlenmesinin ve istihdam politikalarının bu doğrultuda şekillendirilmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle genç nüfusun istihdama kazandırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve yerel kalkınmayı destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi konuları ön plana çıktı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını belirterek, bölgesel kalkınmada aktif rol üstlendiklerini ifade etti. Keleş, çalıştayın, üniversite ile kamu ve özel sektör arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturacağını vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise istihdamın, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, ilin potansiyelinin doğru analizlerle ortaya çıkarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Varol, çalıştaydan elde edilecek sonuçların, Adıyaman'ın geleceğine yönelik yol haritasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu da iş dünyasının ihtiyaçlarının dikkate alınmasının gerekliliğine işaret ederek, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması için üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gün boyu süren çalıştayda farklı oturumlarda, Adıyaman'ın sektörel istihdam yapısı, iş gücü piyasasının mevcut durumu, genç istihdamı, mesleki eğitim, girişimcilik ve yatırım olanakları ele alındı. Katılımcılar, çözüm önerilerini ve politika önerilerini paylaşarak istihdam odaklı sürdürülebilir bir yol haritası oluşturulmasına katkı sundu.

'Adıyaman İstihdam Çalıştayı'nın, ilin ekonomik ve sosyal gelişimine ivme kazandırması ve istihdam alanında somut adımların atılmasına zemin hazırlaması hedefleniyor.

