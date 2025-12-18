Şanlıurfa Haliliye Belediyesi'nin kış spor okulları kapsamında hayata geçirdiği futbol kursu, çocukların yoğun ilgisiyle sürüyor. 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen kurs, hafta sonları gerçekleştirilen eğitimlerle minik sporcuları futbolla buluşturuyor.

Gençliğe ve spora verdiği önemle öne çıkan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda başlatılan kış spor okulları, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi koordinesinde yürütülüyor. Alanında deneyimli antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde çocuklar, futbolun temel kurallarını teorik olarak öğrenirken, halı sahada yapılan uygulamalı antrenmanlarla bilgilerini pratiğe dönüştürüyor.

Kurs kapsamında öğrencilere forma desteği de sağlanırken, çalışmaların çocukların yalnızca sportif gelişimine değil, aynı zamanda sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sunduğu belirtildi. Futbolcu olma hayali kuran çocuklar yeteneklerini keşfetme imkânı bulurken, veliler ise sunulan olanaklardan dolayı Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Haliliye Belediyesi, kış spor okullarıyla çocukları sporla buluşturmaya devam ederken, futbolun yanı sıra basketbol, voleybol, tekvando, halk oyunları ve judo branşlarında açılan kurslar için kayıtların sürdüğünü duyurdu.

