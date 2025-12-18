Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Evrim Rızvanoğlu, Samsun'da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Rızvanoğlu'na ziyaretleri sırasında CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ve CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ eşlik etti.

Programına CHP Samsun İl Başkanlığı ziyaretiyle başlayan Rızvanoğlu, burada partililerle bir araya gelerek Samsun'un çevresel sorunları ve Karadeniz kıyılarında planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantı sonrası açıklama yapan Rızvanoğlu, Samsun'un tarihsel önemine dikkat çekerek, 'Cumhuriyet Halk Partisi MYK Üyesi ve Doğa Hakları ile Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ilk ziyaretimi Samsun'a yapıyorum. Çünkü Samsun, kurtuluş iradesinin doğduğu, bu ülkenin kaderinin değiştiği şehirdir' ifadelerini kullandı.

Karadeniz kıyısında Eti Bakır A.Ş. tarafından planlanan ve 'Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı' adı altında sunulan projeye sert tepki gösteren Rızvanoğlu, projede yaklaşık 900 bin metreküp kimyasal maddenin depolanmasının öngörüldüğünü belirterek, 'Asit ve ağır metal içeren maddelerin deniz doldurularak kıyıya taşınması kabul edilemez. Bu yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir tehdittir' ifadelerine yer verdi.

CHP'nin kalkınma anlayışının net olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, 'Biz üretime ve kalkınmaya karşı değiliz. Ancak çevreyi, suyu, toprağı ve halk sağlığını geri dönülmez biçimde riske atan hiçbir adıma rıza göstermeyiz. Gerçek kalkınma, kamusal sorumlulukla doğayı ve insanı koruyabilmektir' dedi.

Atık yönetimi ve denetim süreçlerine ilişkin de uyarılarda bulunan Rızvanoğlu, 'Bu tesis özelinde hukukun ve yönetmeliklerin arkasından dolanarak yapılacak her türlü müdahale takibimiz altındadır. Samsun'un zehirlenmesine izin vermeyeceğiz' dedi. ÇED sürecinin yeniden ele alınması gerektiğini belirten Rızvanoğlu, 'ÇED süreci katılımcı biçimde, bağımsız bilim insanlarıyla yeniden yürütülmelidir. Zemin etütleri kapsamlı şekilde yapılmalıdır' çağrısında bulundu.

Toplantıda söz alan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise Samsun'un sahip olduğu potansiyele rağmen hak ettiği değeri alamadığını söyledi. Çan, 'Samsun, Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri ve Karadeniz Bölgesi'nin cazibe merkezidir. Buna rağmen kentimiz değer ve güç kaybediyor. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin dış ticaret hacmi 267 milyar dolar iken, Samsun'un payı yalnızca 1,2 milyar dolar olmuştur' ifadelerini kullandı.

İktidarın yaklaşımını eleştiren Çan, 'Biz bu haksızlığı gidermeyi öncelik olarak görürken, iktidar adaletsizliği derinleştiren ve kentin varlıklarını yok eden bir program uygulamaktadır. Samsun'un kalkınması, doğasının yok edilmesi üzerinden tarif edilemez' ifadelerini kullandı.

Rızvanoğlu, program kapsamında CHP Tekkeköy İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti, muhtarlarla saha buluşması gerçekleştirdi. Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ve avukatlarla, ayrıca Samsun Akademik Odalar Birliği ve Çevre Platformu temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Rızvanoğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğa hakları mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Samsun'un ve Karadeniz'in geleceğini tehdit eden her girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz' dedi. Program, basın bilgilendirme toplantısıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE