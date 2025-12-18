AK Parti Besni İlçe Başkanı Ömer Ertürk, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sarıyaprak, Kurugöl ve Yayıklı köylerine ziyaretlerde bulundu. Gerçekleştirilen program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Ertürk, hane ziyaretleri yaparak köy sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi.

Sarıyaprak Köyü'nde Yönetim Kurulu Üyeleri Gani Kahraman ve Hamza Yıldırım ile birlikte Muhtar Aydın Yıldırım'ı ziyaret eden Ertürk, köy halkıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kurugöl Köyü ziyaretinde Yönetim Kurulu Üyesi Gani Kahraman ile birlikte Muhtar Mehmet Kılınç ve vatandaşlarla bir araya gelen Ertürk, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Program kapsamında Yayıklı Köyü'nü de ziyaret eden Ertürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Gani Kahraman ve Hamza Yıldırım ile birlikte Muhtar Aydın Yıldırım ve köy sakinleriyle görüşerek hane ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Ertürk, sahada olmaya ve vatandaşlarla birebir temas kurarak sorun ve talepleri yerinde dinlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE