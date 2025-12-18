Bunlar da ilginizi çekebilir

Detaylı bilgi ve başvurular için adayların ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden işlem yapmaları gerekiyor.

Bakan Işıkhan, açıklamasında yeni personelin ÇSGB ailesine katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, göreve başlayacak personele başarı dileklerini iletti.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, alımın 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi ve 50 teknisyen olmak üzere farklı kadrolarda gerçekleştirileceğini duyurdu. Başvuruların 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na toplam bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

